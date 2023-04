Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: 14-Jähriger überfallen - Jugendliche erbeuten iPhone X

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend (14. April, gegen 21:45 Uhr) einen 14-Jährigen an der Von-der-Mark-Straße in der Nähe des Busbahnhofs überfallen und sein Handy erbeutet. Nachdem der Junge einen Bus der Linie 909 verlassen hatte, forderten ihn die Räuber auf, stehen zu bleiben. Als er darauf nicht einging und wegrannte, liefen ihm die Jugendlichen hinterher, holten ihn ein, nahmen ihn in den Schwitzkasten und schlugen ihm gegen den Kopf. Dann zogen sie ihm das iPhone X aus der Jackentasche und liefen davon. Die Täter waren laut Zeugenaussagen etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer von ihnen soll eine schwarze Kappe getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

