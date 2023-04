Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Audi brennt auf Friedhofsparkplatz - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Zeugin alarmierte in der Nacht zu Samstag (15. April, gegen 3:40 Uhr) Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Autos auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs an der Düsseldorfer Straße. Die Einsatzkräfte entdeckten an dem schwarzen Audi eine zerschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite sowie einen kaputten Reifen, der möglicherweise mit einem Messer beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell