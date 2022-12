Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 45-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Sternstraße am Donnerstag, 22. Dezember. Gegen 15.25 Uhr befuhr ein 18-jähriger Corsa-Fahrer den Südring in östlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung Südring/Sternstraße, nach links auf die Sternstraße abzubiegen. Die 45-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Parkanlage Südring in westlicher Richtung und beabsichtigte die Sternstraße über die Fußgängerfurt zu überqueren. Im Kreuzungsbereich Südring/Sternstraße kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell