POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 82-Jährigem

Hamm-Herringen (ots) - Ein Sechsjähriger wurde am Mittwoch, 21. Dezember, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Fritz-Husemann-Straße leicht verletzt. Ein 76 Jahre alter Hammer fuhr gegen 15.50 Uhr in seinem Daimler auf dem Parkplatz Richtung Osten als es plötzlich zu einem Zusammenstoß mit dem sechsjährigen Jungen kam. Der Junge aus Hamm verletzt sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr