POL-OH: Unfall mit Radfahrer - Fahrerflucht - Unfall mir Fahrradfahrerin

Unfall mit Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (23.05.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Junge aus Bad Hersfeld mit seinem Mountainbike den Fußgängerpfad von der Gartenstraße kommend in Richtung Königsberger Straße. Ein 20-jähriger Fahrer aus Ranstadt befuhr zeitgleich mit seinem Kia die Königsberger Straße in aufsteigender Richtung. Aus bislang noch unklarer Ursache kam zum Zusammenstoß des Zweiradfahrers mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw. Der 14-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.150 Euro.

Fahrerflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (23.05.), zwischen 6:15 Uhr und 18 Uhr, parkte ein 52-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen Audi A4 auf einem Pendlerparkplatz an der Heinrich-Börner-Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mir Fahrradfahrerin

Bad Hersfeld. Am Dienstag (23.05.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 40-jährige Radfahrerin aus Neuenstein mit ihrem Pedelec den Radweg R 10 von Gittersdorf kommend in Richtung Bad Hersfeld. Auf Höhe des Sportplatzes Kalkobes stieß sie aus noch unklarer Ursache mit einem vorfahrtsberechtigten 23-jährigen BMW-Fahrer aus Offenbach, der einen Feldweg aus Richtung Schieferstein in Richtung Homberger Straße befuhr, zusammen. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro.

