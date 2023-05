Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - Einbruch auf landwirtschaftlichem Anwesen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bebra. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (23.05.) eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Uhland-Straße. Hierdurch entstand Schaden von rund 100 Euro. Wie die Täter zuvor in den Hausflur gelangten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-BL 217 eines VW Polo stahlen Unbekannte am Dienstag (23.05.). Zur Tatzeit, zwischen 7 Uhr und 9 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz an einem Friedhof in der Straße "Alter Kirchweg". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf landwirtschaftlichem Anwesen

Breitenbach. Ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Dienstag (23.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neukirchen. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag (16.05.) und Dienstag (23.05.) die Haustür eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

