Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw aufgebrochen - Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Pkw aufgebrochen

Fulda. In der Straße "Zum Röhlingswald" brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.05.) einen schwarzen Ford Ranger auf und stahlen Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Das Auto stand im Bereich einer Lagerhalle. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Großenlüder. Unbekannte versuchten zwischen Montagabend (22.05.) und Dienstagabend (23.05.) in ein Einfamilienhaus in der Fuldaer Straße im Ortsteil Bimbach einzubrechen. An einer Hintertür zur Garage entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

