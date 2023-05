Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand im Logistikzentrum

Werl (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Logistikzentrum in Werl. An einer auf dem Dach verlegten Photovoltaikanlage kam es zu einem Kabelbrand. Um mögliche Brandnester ausfindig zu machen musste durch die Feuerwehr das Dach geöffnet werden. Hierdurch konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Brand wurde nach ersten Ermittlungen durch einen technischen Defekt verursacht. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. (bs)

