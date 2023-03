Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 2 Unfallfluchten an zwei Tage

Zeugen gesucht

Westerburg (ots)

Am Dienstag, den 21.03.23, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Adolfstraße in Westerburg. Dort öffnete vermutlich ein/eine Verkehrsteilnehmer/-in die Fahrertür am parkenden Fahrzeug. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs. Hierbei ging der Außenspiegel zu Bruch.

Heute gegen 14:30 Uhr, kam es erneut zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neustraße, 56457 Westerburg. Hier wurde ein geparkter PKW, Audi A4, auf Höhe des Asia Hauses erheblich beschädigt. Den Spuren zu Folge dürfte der Schaden durch ein Fahrzeug mit großen Reifen (LKW) beim Vorbeifahren den PKW touchiert haben. Es entstand erheblicher Sachschaden

Zeugen die Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

