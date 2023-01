BPOL NRW: Bundespolizei mit zwei Festnahmen am Wochenende

Dortmund (ots) - Am Sonntagmorgen (15. Januar) nahmen Bundespolizisten am Bahnhof Dortmund-Hörde einen Mann fest, welcher gleich mehrfach per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 2 Uhr trafen Bundespolizisten am Haltepunkt Dortmund-Hörde auf einen 28-Jährigen. Dieser wies sich mit seiner Krankenversichertenkarte aus. Recherchen ergaben, dass der Deutsche von der ...

mehr