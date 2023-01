Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreifach Gesuchter bis August in Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Sonntagmorgen (15. Januar) nahmen Bundespolizisten am Bahnhof Dortmund-Hörde einen Mann fest, welcher gleich mehrfach per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 2 Uhr trafen Bundespolizisten am Haltepunkt Dortmund-Hörde auf einen 28-Jährigen. Dieser wies sich mit seiner Krankenversichertenkarte aus. Recherchen ergaben, dass der Deutsche von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Gesuchten im Februar 2019 rechtskräftig wegen Beleidigung in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 1.050 Euro, im Februar 2021 wegen Erschleichen von Leistungen in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 600 Euro und im September 2021 erneut wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt. Der Dortmunder hatte nach seiner ersten Verurteilung einen geringen Betrag beglichen, muss nun jedoch noch insgesamt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 203 Tage verbüßen.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin in der Geldbörse des Deutschen sicher. Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Verurteilte mit 0,4 Promille leicht alkoholisiert war.

Nach seiner Festnahme wurde der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

