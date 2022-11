Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter brachen am 27.11.2022 gegen 00:30 Uhr über das Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Straße Im Kirchfeld ein. Ob die Täter etwas aus dem Haus entwendeten ist noch unklar ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

