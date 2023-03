Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemmerich - Brand einer Garage

Gemmerich (ots)

Am Dienstag, 21.03.2023 um ca. 22:20 Uhr, wurde der Brand einer Garage sowie eines darin befindlichen PKW in der Hauptstraße in Gemmerich gemeldet. Das Feuer griff auf das direkt angrenzende Haus sowie einen Unterstand über. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es wurde niemand verletzt. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ursache für die Entstehung des Brandes ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

