Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hachenburg (ots)

Am Montag, 20.03.2023, gegen 15:00 Uhr kam es in der Hachenburger Tilmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71jährige Fußgängerin war aus dem dortigen Kiosk gegenüber des Busbahnhofes plötzlich mangels Aufmerksamkeit auf die Fahrbahn getreten und dort seitlich gegen einen soeben anfahrenden weißen SUV gestoßen. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht, musste anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Zeugen und die Fußgängerin selbst erkannten keinen Schaden an dem Fahrzeug und sahen bei dem Fahrer keine Schuld. Der Fahrer kümmerte sich sofort um die Unfallgegnerin und verließ dann mit deren Einverständnis die Unfallstelle. Die Personalien des Mannes, der Brille und einen grauen Vollbart getragen haben soll, sind nicht bekannt. Die Polizei Hachenburg bittet den Unfallbeteiligten oder sonstige Hinweisgeber, sich dennoch unter 02662 95580 hier zu melden.

