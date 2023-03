Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Meudt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L300 zwischen Meudt und Herschbach (Oberwesterwald)

Meudt (ots)

Am 20.03.2023 um 09:43 Uhr kam es auf der L300 zwischen Meudt und Herschbach Oww. zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem PKW aus Meudt / Eisen kommend nach links auf die L300 in Fahrtrichtung Herschbach Oww. aufzufahren und missachtet hierbei die Vorfahrt von zwei unmittelbar hintereinander auf der L300 in Fahrtrichtung Meudt fahrenden Fahrzeugen. Die beiden auf der L300 befindlichen Fahrzeuge führten jeweils eine Gefahrenbremsung durch und der hintere PKW fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW auf. Die Unfallverursacherin aus Fahrtrichtung Meudt / Eisen entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen silbernen oder weißen Kleinwagen gehandelt haben, dieser dürfte nicht beschädigt sein. Hinweise zum Unfall werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Westerburg, Telefon: 02663-98050 oder E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de, zu richten.

