Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl von Kupferkabeln

Nastätten (ots)

Am 19.03.2023 um ca. 16:30 Uhr kam es in der Rheinstraße in Nastätten, im Bereich einer größeren Baustelle zu einem versuchten Diebstahl von mehreren Metern Kupferkabel. Die beiden bislang unbekannten Täter wurden während der Tat wohl von einem ebenfalls noch unbekannten Zeugen angesprochen, weshalb von einer weiteren Tatausführung durch die Täter abgesehen wurde und diese entlang der Industriestraße flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere den Zeugen, der die beiden Täter angesprochen hatte, sich über die Rufnummer 06771 93270 mit der Polizei St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

