POL-PDMT: Nastätten - Brand in Restaurant

Nastätten (ots)

Am Dienstag, den 21.03.2023, um 11:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur und auch der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen eine unklare Rauchentwicklung im Bereich der Römerstraße in Nastätten gemeldet. Vor Ort konnten die ersten Kräfte von der Feuerwehr und der Polizei feststellen, dass es in einem Restaurant im Küchenbereich zum Brand wegen erhitztem Öl gekommen ist. Der Brand konnte glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch den Restaurantbetreiber abgelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstanden ist. Der Betreiber wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert.

