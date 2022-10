POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer meldet auf Polizeiwache Unfall

Espelkamp (ots) - Am Dienstagmittag ist es auf der Osnabrücker Straße (L 770) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein am Unfall beteiligter Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Den Erkenntnissen nach hatte sich der Fahrer eines Müllwagens gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Espelkamp auf der Osnabrücker Straße befunden, als ihn in Höhe der Überführung (Vor dem Bruch) das ...

mehr