POL-MI: Ermittlungen nach Unfall zwischen LKW und Wohnwagen-Gespann

Minden (ots) - Bei seinem Weg zum Dienst bemerkte ein Beamter am Mittwochabend in Dankersen das entstempelte Kennzeichen eines am Verkehr teilnehmenden BMWs. Daraufhin informierte der Polizist gegen 20 Uhr seine Kollegen auf der Wache, die daraufhin Streifenwagen entsandten. Zwischenzeitlich folgte er dem schwarzen BMW Kombi und nutzte einen günstigen Moment, um an das Auto heranzutreten und sich als Polizeibeamter ...

mehr