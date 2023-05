Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Skateboard-Fahrer verletzt

Fulda. Ein 28-jähriger Skateboard-Fahrer aus Flieden wurde bei einem Unfall am Montag, (22.05.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8.40 Uhr in Fulda die Dalbergstraße in Richtung Gutenbergstraße und benutzte hierzu den Fahrradstreifen. In Höhe der Rabanusstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 62-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Dalbergstraße in Richtung Goethestraße befuhr und nach links in die Rabanusstraße einbiegen wollte. Der Skateboard-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Petersberg. Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (22.05.). Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 18.30 Uhr in Petersberg die Rabanus-Maurus-Straße aus Richtung Bertholdstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße. In Höhe der Hausnummer 42 verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf dem Gehweg befindlichen Ampelanlage. An dem Pkw und der Ampel entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montag (22.05.), gegen 21 Uhr, befuhren zwei Pkw-Fahrer aus Sontra mit einem Audi und einem BMW die B27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Cornberg. Der BMW-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache auf den Audi auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

