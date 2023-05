Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug in Vollbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Abend des 22.05.2023 befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Emsland gegen 19:50 Uhr mit seinem Sattelzug die BAB 7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet die Zugmaschine im Bereich der "Kreuzeiche" in Brand. Dem Fahrer gelang es noch, den beladenen Sattelzug auf den Standstreifen zu lenken und sich selbst anschließend in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Autobahn in Richtung Süden seit ca. 20:00 Uhr voll gesperrt. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell