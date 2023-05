Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Baumarkt - Reifen gestohlen - Geschäftseinbruch - Fahrraddiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Ulrichstein. Die Fassade eines Einfamilienhauses in der Mittelstraße in Wohnfeld beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.05.) mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baumarkt

Homberg (Ohm). Ein Baumarkt in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden wurde in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen gestohlen

Alsfeld. Insgesamt 16 Reifen und Felgen von vier Fahrzeugen entwendeten unbekannte Langfinger zwischen Mittwochabend (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) auf einem Firmengelände in der Schwabenröder Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 14.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Alsfeld. Zwischen Mittwochabend (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Straße "Mainzer Tor" ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag (20.04.) und Samstag (20.05.) auf bislang unbekannte Art und Weise unbefugten Zutritt zu einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untere Fulder Gasse" und entwendeten daraus ein gelbes Mountainbike des Herstellers Centurion, Modell "No Pogo". Das Zweirad hat einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

