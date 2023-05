Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Eine Person tödlich verletzt

Lauterbach (ots)

Alsfeld. Am Montagvormittag (22.05.), gegen 11 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3156 gemeldet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Mann aus Alsfeld mit seinem Skoda die Landstraße von Alsfeld kommend in Richtung Münch-Leusel, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus dem Pkw geschleudert. Die umgehend hinzugezogenen Rettungskräfte konnten tragischer Weise nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Da der Skoda durch den Unfall Feuer gefangen hatte, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang sowie im Rahmen der Bergungsarbeiten, war die Landstraße im Bereich der Unfallstelle für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Sandra Suski, Pressesprecherin

