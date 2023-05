Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Autokennzeichen gestohlen - Pedelecs gestohlen - Pkw-Reifen beschädigt

Fulda (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Großenlüder. Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (17.05.) und Freitag (19.05.) in der Malkeser Straße einen Baucontainer auf. Die Täter stahlen mehrere Baumaschinen samt Akku im Gesamtwert von circa 3.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Großenlüder. Vom Parkplatz eines Festgeländes am Ortsrand von Müs, an der B254 in Richtung Großenlüder gelegen, stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmittag (18.05.) und Freitagmittag (19.05.) das hintere amtliche Kennzeichen VB-AS 4 von einem schwarzen Audi A6. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelecs gestohlen

Burghaun. In der Oberste Straße stahlen Unbekannte am Freitag (19.05.), gegen 13.30 Uhr, zwei Pedelecs des Herstellers Stevens im Gesamtwert von circa 8.000 Euro. Die Zweiräder standen vor einem Elektrogeschäft und waren mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Bad Salzschlirf. In der Lindenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.05.) in eine Gaststätte ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Riedrain" im Ortsteil Engelhelms wurde am Freitag (19.05.) zum Ziel Unbekannter. Zwischen 16.50 Uhr und 18.50 Uhr hebelten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Künzell. In der Kohlgrunder Straße im Ortsteil Dirlos beschädigten Unbekannte zwischen Donnertagabend (18.05.) und Samstagmittag (20.05.) den rechten Vorderreifen einer grauen Mercedes Benz A-Klasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend (17.05.) und Sonntagmittag (21.05.) die beiden amtlichen Saisonkennzeichen FD-CO 226 von einer blauen Mercedes S-Klasse. Das Auto stand auf einem Parkstreifen in der Straße "An der Steingrube". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell