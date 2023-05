POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots) - Fulda. Am frühen Donnerstagmorgen (18.05.2023,01:59 h) kam es in der Frankfurter Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Eichenzeller befuhr mit seinem Audi A4 die Frankfurter Straße von der Zufahrt eines Schnellrestaurants kommend. Beim Einfahren auf die Hauptfahrbahn der Frankfurter Straße geriet das Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit einer Ampel und einer an der ...

