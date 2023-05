POL-OH: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Fulda (ots) - Gegen 02.00 Uhr kam es heute Morgen in Hofbieber zu einem Gebäudebrand. Vermutlich aus technischer Ursache kam es in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes, in dem sich 32 kleinere Wohneinheiten befinden zu einem Brand eines Fahrzeuges. Die Rauchgase zogen in die oberen Gebäudeteile, so dass 9 Wohnungen aktuell nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner wurden zunächst in einer Turnhalle in Hofbieber ...

