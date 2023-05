Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Unfall auf der A7, Fulda-Würzburg, Talbrücke Welkers - eine Person leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 16.45 Uhr auf der A7, von Kassel kommend in südlicher Fahrtrichtung, auf der Talbrücke Welkers, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg durch die Feuerwehr Eichenzell kurzzeitig gesperrt werden, ehe der Verkehr einspurig weiterfließen konnte. Nach ersten Angaben fuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis am Autobahndreieck Fulda - von der A66 kommend - auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Der 47-jährige Fahrer fuhr unmittelbar hinter einem LKW auf die Autobahn und wollte diesen im Anschluss direkt überholen. Bei dem Überholmanöver übersah der Pkw-Fahrer einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen 48-jährigen PKW-Fahrer aus Augsburg. Hierdurch kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Abklärung der Unfallfolgen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg wieder vollständig freigegeben werden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

