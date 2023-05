Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus - Diebstähle aus Pkws - Versuchter Diebstahl aus Lagerraum - Diebstahl von Pedelec - Hühner gestohlen

Fulda (ots)

Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Großenlüder. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (17.05.) eine Handtasche und zwei Laptops aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. Dazu verschafften sich die Täter über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkws

In den vergangenen Tagen kam es in Großenlüder und Neuhof zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Großenlüder. In der Straße "Am Galgenberg" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (17.05.), zwischen 00.30 und 1 Uhr, eine Geldbörse aus einem Mini Countrystar. Das Auto stand in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt. Ein Zeuge konnte im Tatzeitraum eine auffällige Person wahrnehmen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Er beschreibt den Mann folgendermaßen: circa 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, Ziegenbart, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Bomberjacke der Marke "Alpha Industrie".

Auch in der Konrad-Schrimpf-Straße war ein BMW Ziel unbekannter Diebe. Dort stahlen sie in der Nacht zu Mittwoch (17.05.) ebenfalls eine Geldbörse aus dem Auto, das in einer Halle abgestellt war.

Am Mittwoch (17.05.), zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem dritten Pkw, einem weißen Fiat 500, Bargeld. Das Auto stand auf einem Privatgrundstück vor einem Wohnhaus.

Neuhof. In der Nacht zu Donnerstag (18.05.) kam es in Neuhof zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

In der Schützenstraße gingen die Täter gegen 4 Uhr einen schwarzen BMW M1 an, der auf einem frei zugänglichen Abstellplatz neben einem Wohnhaus stand und stahlen Münzgeld. Im Ackerweg stahlen sie Bargeld aus einem silbernen Toyota Yaris und auf einem unverschlossenen Hinterhof eines Anwesens Münzgeld und persönliche Gegenstände aus einem grauen Fiat Panda. In der Straße "Am Schafhof" hatten die Täter es auf eine schwarze Mercedes A-Klasse und einen schwarzen 3er BMW abgesehen. Sie stahlen Bargeld eine Flasche Bier, eine Packung Zigaretten und eine Flasche Wasser aus den auf Privatgrundstücken abgestellten Autos. Die Suche nach Diebesgut in einem weißen VW Passat, der in einer Doppelgarage eines Wohnhauses in der Frankfurter Straße stand, war nach derzeitigen Erkenntnissen erfolglos. Zugang zur Garage verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit - Versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Lagerraum

Neuhof. In der Nacht zu Donnerstag (18.05.) drangen Unbekannte in eine Lagerhalle im Steinweg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Vom Heckträger eines Wohnmobils, das in der Straße "Am Heiligenfeld", Höhe Hausnummer 36, abgestellt war, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (18.05.) ein schwarzes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von circa 3.000 Euro. Das Zweirad war mittels Kabelschloss gegen Diebstahl gesichert. Es entstand circa 50 Euro Sachschaden.

Hühner gestohlen

Künzell. In der Nacht zu Freitag (19.05.) stahlen Unbekannte im Postweg im Ortsteil Dirlos drei junge Hühner aus einem Hühnerstall, der sich auf einem umzäunten Grundstück eines Wohnhauses befindet.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell