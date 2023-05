Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel beschädigt - Kennzeichen entwendet - Pedelec gestohlen

Außenspiegel beschädigt

Hauneck. Eine 38-jährige Frau aus Hauneck parkte am Dienstagabend (16.05.), gegen 20 Uhr, ihren roten Renault Kadjar in der Schützenstraße in Rotensee am rechten Fahrbahnrand. Als sie am nächsten Morgen gegen 8.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Dieser wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mutwillig durch Unbekannte zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Von einem weißen Ford Transit, der in der Hünfelder Straße in Hohe Luft geparkt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag (16.05.) und Mittwochmorgen (17.05.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF - ML 808". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Bad Hersfeld. Ein vor einem Restaurant in der Straße "An der Obergeis" gesichertes anthrazit-blaues Mountainbike-Pedelec des Herstellers Telefunken wurde durch Unbekannte am Dienstag (16.05.), zwischen 20 und 22.30 Uhr, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

