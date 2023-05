Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Flucht und leicht Verletzten

Fulda (ots)

Zeugen gesucht/Verkehrsunfallflucht/ 1000,- Euro Fremdschaden

In der Zeit von Dienstag, dem 16.05.2023, 18.00 Uhr bis Mittwoch, dem 17.05.2023, 10.00 Uhr, parkte ein 49-jähriger Mann aus Fulda, seinen PKW, einen schwarzen BMW X 3, ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz des EDEKA-Einkaufmarktes in Paul-Klee-Str. 71 in Fulda.

Als der 48-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, bemerkte er an seinem Fahrzeug im Bereich der hintern rechten Stoßstange eine frische Beschädigung. Der Schaden an seinem PKW beziffert sich auf 1000,- Euro.

Der oder die unbekannte/unbekannter Verursacher/Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 2300 zu melden.

2.

Fahrradfahrer übersehen/leicht verletzt

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, dem 17.05.2023, gg. 13.40 Uhr in Fulda in der Schillerstraße Höhe Hausnr. 47.

Eine 55-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem BMW, die Pacelliallee in Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte. In Höhe der Schillerstraße wollte die 55-Jährige nachts rechts in diese einbiegen. Beim Einbiegen jedoch übersah sie einen auf dem Fahrradstreifen fahrenden 51-Jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch der 51-Jährige zu Boden geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde er nur leichtverletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem PKW und an dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden in einer Gesamthöhe von 300,- Euro.

3.

Rollstuhlfahrer in Linienbus ins Rutschen gekommen / leicht verletzt

Ein leicht verletzter Rollstuhlfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 18.05.2023, gg. 13.50 Uhr

Die 23-jährige Fahrerin eines Linienbusses der Rhön-Energie, der als Shuttle-Service für die Landesgartenschau eingesetzt war, befuhr in Fulda die Mainstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße.

An der Kreuzung Mainstraße Ecke Frankfurter Straße bog die Busfahrerin mit ihrem Bus nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Bei dem Abbiegevorgang jedoch kam ein Rollstuhlfahrer, der sich als Fahrgast in dem Bus befand, in Rutschen und prallte gegen die hintere Tür des Busses. Durch den Aufprall wurde der Rollstuhlfahrer leichtverletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der aus Fulda stammende 53-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Scheibe der Bustür wurde hierbei zerstört.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell