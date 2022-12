Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kleidercontainer aufgebrochen - Festnahme

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Mittwochabend auf drei Männer aufmerksam, die sich in der Germaniastraße an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nahmen das Trio im Alter von 28, 43 und 46 Jahren noch an Ort und Stelle fest. Den Container hatten die drei davor mit einer Brechstange aufgehebelt und die darin befindlichen Kleider herausgenommen. Der Inhalt und das Tatmittel wurden sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

