Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1010) Autolack komplett verkratzt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am frühen Montagnachmittag (15.08.2022) wurde in der Fürther Altstadt an einem geparkten Pkw der gesamte Lack zerkratzt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen unbekannt.

Der Besitzer parkte zur Mittagszeit seinen Honda Accord in der Mathildenstraße zwischen Pfisterstraße und Theaterstraße. Als er gegen 15:00 Uhr zum Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass der gesamte Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911/21122-3333 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell