POL-MFR: (1008) Vorstellung Pilotprojekt für eine hauptamtliche und ganzjährige Fahrradgruppe beim Polizeipräsidium Mittelfranken

Fürth (ots) - Am späten Dienstagabend (16.08.2022) besprühten Jugendliche auf einer Baustelle in Fürth eine Baumaschine - teilweise mit verfassungswidrigen Symbolen. Zivile Beamte nahmen die 14-Jährigen fest. Ein Anwohner in der Berlinstraße bemerkte die vier jungen Leute gegen 22:15 Uhr auf einer dortigen Baustelle. Einer von ihnen besprühte einen Bagger sowie die Straße mit einer Spraydose. Der Mann rief die ...

