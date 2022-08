Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1007) Versammlungsgeschehen am Donnerstag (18.08.2022) mit Etappe von Feucht über Nürnberg bis Erlangen - Verkehrshinweise

Mittelfranken (ots)

Für Donnerstag (18.08.2022) ist tagsüber eine sich fortbewegende Versammlung (Rad-Demo) von Feucht (Landkreis Nürnberg Land) über Nürnberg nach Erlangen angezeigt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Altdorfer Str. 66 (Freibad Feucht) - Kapellenplatz - Fischbacher Str. - Burkhardtstr. - Nürnberger Str. - St2401 - Oelser Str. - Breslauer Str. - Regensburger Str. - Hans-Kalb-Str. - Zeppelinstr. - Karl-Steigelmann-Str. - Beuthener Str. - Hans-Kalb-Str. - Regensburger Str. - Köhnstr. - Allersberger Str. - Bahnhofstr. - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Lessingstr. - Tafelfeldstr. - Landgrabenstr. - Gibitzenhofstr. - Steinbühler Tunnel - Steinbühler Str. (Zwischenkundgebung) - Steinbühler Tunnel - Gibitzenhofstr. - Landgrabenstr. - An den Rampen (Frankenschnellweg) - Schwabacher Str. - Hessestr. - Schreyerstr. - Knauerstr. - Petra-Kelly-Platz - Gostenhofer Hauptstr. - Am Plärrer - Spittlertorgraben - Westtorgraben - Neutorgraben - Bucher Str. - Erlanger Str. - Forchheimer Str. - Parlerstr. - Alte Parlerstr. - Wetzendorfer Str. - Frauentaler Weg - Marktäckerstr. - Poppenreuther Str. - Hans-Vogel-Str. - Im Stöckig - Alte Reutstr. - Gründlacher Str. - Wiesbadener Str. - Offenbacher Str. - Großgründlacher Hauptstr. - Brucker Str. - Wet-terkreuz - Am Wolfsmantel - Dornbergstr. - Franzosenweg - Weinstr. 100 (Walderlebniszentrum Tennenlohe)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der angegebenen Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell