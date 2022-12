Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Glaseinsätze an Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass im Kirchheimer Weg an der Haltestelle Messplatz mehrere Glaselemente beschädigt wurden. Noch ist unklar, wer die sieben Glasscheiben am Mittwoch beschädigt hat. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

