Friedrichshafen

Betrunkener geht auf Polizisten los

Strafrechtliche Konsequenzen hat das Verhalten eines 35-Jährigen, der am Dienstag gegen 23.30 Uhr Polizeibeamte beleidigte und angreifen wollte. Die Beamten nahmen den Mann zuvor in Gewahrsam, nachdem er deutlich alkoholisiert in der Zeppelinstraße lag und sich vollkommen uneinsichtig verhielt. Sie brachten ihn zur Untersuchung in eine Klinik, wo er mit Beleidigungen um sich warf und versuchte, die Polizisten anzugreifen. Die Nacht musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Auf den 35-Jährigen kommt neben der Rechnung für die Unterkunft bei der Polizei auch ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, zu.

Friedrichshafen

Unerlaubt auf Privatgelände erwischt - Verantwortlichen verletzt

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem drei unbekannte Männer auf einem privaten Strandabschnitt in der Straße "Am Seemooser Horn" negativ aufgefallen sind. Ein Vertreter des Sportclubs, zu dem das Gelände gehört, erkannte die Männer auf dem dortigen Floß im Uferbereich und forderte sie auf, das Privatgelände zu verlassen. Daraufhin stieß einer der Männer den Verantwortlichen vom Floß und verletzte ihn dabei. Alle drei ergriffen in der Folge die Flucht. Sie werden als 30 bis 35 Jahre alt und osteuropäischem Ursprungs beschrieben. Der Tatverdächtige ist etwa 180 cm groß und kräftig gebaut. Er trug einen Vollbart und war mit einer kurzen Hose und einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet. Darüber hinaus sprachen sie akzentfreies Deutsch. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Oberhofer Straße / Lindauer Straße wurde eine Autofahrerin verletzt. Eine 20 Jahre alte Kia-Fahrerin hatte nicht erkannt, dass die gleichaltrige Vorausfahrende ihren Ford vor dem Kreuzungsbereich stoppte und fuhr dem Wagen auf. Bei dem Zusammenstoß erlitte die Frau im Ford leichte Blessuren, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 3.000 Euro.

Überlingen

Auseinandersetzung am ZOB

Mit einer Anzeige müssen zwei Männer im Alter von 24 und 19 Jahren rechnen, nachdem sie am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr am Busbahnhof aneinandergeraten sind. Im Laufe der Auseinandersetzung der beiden offenbar schon längeren Zeit verstrittenen Rivalen soll der 19-jährige Heranwachsende einen Schaber aus seinem Fahrzeug geholt und sein Gegenüber damit geschlagen haben. Während der Jüngere bei der Auseinandersetzung leichte Blessuren erlitt, wurde der 24-Jährige an der Hand verletzt und musste in einer Klinik ambulant versorgt werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Überlingen

Mit Golf-Cart verunglückt

Bei einem Unfall mit einem Golf-Cart am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr in der Wiestorstraße wurde eine Person verletzt. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens war in Richtung Franziskanertor unterwegs und verlor am Ausgang des Kreisverkehrs, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug und driftete im Kreisverkehr nach außen. Beim Versuch gegenzulenken kippte das Gefährt um. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde dessen gleichalter Beifahrer am Bein verletzt und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Golf-Cart entstand geringer Sachschaden. Aufgrund einer ausgelaufenen Batterie kam die Feuerwehr hinzu.

Meersburg

Fahrschülerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Motorrad-Fahrschülerin am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der K 7749 zugezogen. Die 18-Jährige war in Begleitung ihres Fahrlehrers, der hinterherfuhr, von Meersburg in Richtung Baitenhausen unterwegs. In einer Linkskurve stürzte die junge Frau, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und rutschte unter der Leitplanke hindurch. Dabei zog sie sich den ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Knochenbrüche zu und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie hoch der Sachschaden am Zweirad ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Meersburg

Baustellendiebstahl

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen Freitag, 13.06.2022, und Montag, 27.06.2022, Kraftstoff und Batterien von einer Baustelle in der Torenstraße gestohlen. Die unbekannten Täter stahlen auf noch unbekannte Art und Weise weit über 100 Liter Diesel und zwei Rüttelbatterien aus einem Baustellenfahrzeug. Darüber hinaus verbogen die Täter eine Motorklappe und richteten Sachschaden an. Bereits zuvor war es auf der Baustelle offenbar zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Sipplingen

Hausfassade mit Graffiti besprüht

Mit blauer Sprühfarbe haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntag die Fassade eines Wohnhauses in der Schulstraße beschmiert. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

