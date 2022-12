Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Zwei jungen Frauen die Smartphones geraubt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Als am Dienstagmittag eine 19-Jährige auf einer Treppe an der Max-Hachenburg-Schule in der Tattersallstraße saß und sich mit zwei weiteren weiblichen Bekannten Handyvideos anschaute, soll plötzlich eine männliche Person auf die drei zugekommen sein und die Herausgabe eines oder mehrerer Smartphones gefordert haben. Dieser Forderung soll er durch das Zücken eines Taschenmessers bekräftigt und schließlich einer der drei jungen Frauen das Smartphone entrissen haben. Das erschrockene Trio sprang daraufhin auf und flüchtete. Der Täter soll noch hinterhergerannt sein und dabei auch der 19-Jährigen ihr Handy entrissen haben. Nun flüchtete wiederum der Dieb Richtung Innenstadt und die 19-Jährige folgte ihm, worauf ein Zeuge aufmerksam wurde und die Polizei verständigte.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Da sowohl die weiteren Frauen aus der Dreiergruppe, von denen eine auch bestohlen wurde, nicht namentlich bekannt sind als auch die Täterbeschreibung nicht eindeutig ist, sucht die Polizei die anderen jungen Frauen sowie weitere Zeugen der Tat. Diese mögen sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell