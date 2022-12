POL-MA: Mannheim: Über Rot gefahren und Fußgänger verletzt

B38a, Mannheim (ots) - Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der B38a in Fahrtrichtung Casterfeld ein Unfall zwischen drei PKW. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen übersah ein 29-jähriger Mann in seinem Peugeot, dass ein vor ihm fahrender Skoda seine Fahrt ...

mehr