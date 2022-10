Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Radfahrer nach Sturz mit Pedelec schwerletzt

Unna (ots)

Ein 82-jähriger Pedelecfahrer aus Unna stürzte am Sonntagabend (16.10.2022) auf der Danziger Straße so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine 61-jährige Unnaerin sah den Gestürzten gegen 19.20 Uhr in Höhe Hausnummer 5 auf der Straße liegen und versorgte anschließend die Verletzungen des Mannes. Eine weitere, bisher unbekannte Frau, soll zeitgleich die Rettungsleitstelle verständigt haben.

Diese Zeugin war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort. Sie wird als Zeugin gebeten, sich mit der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell