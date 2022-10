Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Unna (ots)

Parfüm im Wert von mehreren tausend Euro entwendete ein bisher unbekannter Ladendieb am 02.06.2022 aus einem Drogeriemarkt in Unna.

Gegen 17.20 Uhr entnahm der Täter die Ware aus dem Regal, verstaute sie in einer mitgebrachten Tasche und verließ das Geschäft. Er löste dabei die Warensicherungsanlage an, konnte aber nicht mehr in Tatortnähe angetroffen werden.

Die Tat des unbekannten Ladendiebs wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des Mannes.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/89328

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell