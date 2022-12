Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht!

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kanzelbachstraße. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige mit seinem roten PKW den geparkten Seat einer 34-Jährigen. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugen, die in der Zeit von 11.30 Uhr und 12.15 Uhr Verdächtiges beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 an das Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell