Uslar (ots) - Uslar (ke) L554, 21.11.2022, 08:10 Uhr Eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Karlshafen befuhr die L554 von Uslar in Richtung Adelebsen. In der Ortsdurchfahrt Offensen fuhr sie auf winterglatter Fahrbahn auf einen am Straßenrand geparkten PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Derselbe PKW wurde bereits am 20.11.2022 gegen 21:30 Uhr durch einen auffahrenden PKW beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 2.300 EUR. Rückfragen ...

