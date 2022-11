Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde (ke) Amelither Straße, 21.11.2022, 07:16 Uhr

Ein 41-jährigen Fahrers aus Bodenfelde befuhr die Amelither Straße in Richtung Ortsmitte. Als er an einem am Fahrbahnrand parkenden PKW vorbeifuhr, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 43-jährigen Fahrers aus Wesertal. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 EUR. Der 41-jährige wurde dabei leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell