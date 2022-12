POL-MA: BAB 6, Sinsheim: Verkehrsunfall, ein Pkw lauf dem Dach - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Waldstraße in Richtung Waldhof-Nord. Auf Höhe des Anemonenwegs missachtete die Frau das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem Fußgänger, welcher gerade die Straße überquerte. Der 42-jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der ...

