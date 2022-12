Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sinsheim: Verkehrsunfall, ein Pkw liegt auf dem Dach - PM Nr. 2

BAB 6, Sinsheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 6, zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, ist die Unfallaufnahme vor Ort beendet, die Fahrbahn ist wieder frei. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim kurzzeitig voll gesperrt werden, hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Der am Unfall beteiligte Fahrer musste leicht verletzt mittels Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das verunfallte Fahrzeug wurde mittels Fachfirma abgeschleppt. Über die Höhe des Sachschadens kann aktuell keine Auskunft gegeben werden. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Unfallverlauf auf dem Dach liegen blieb, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeirevieres Walldorf.

