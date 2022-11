POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Absolut fahruntüchtig Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 27.11.2022 griff ein 45-Jähriger gegen 1.10 Uhr einen jungen Mann in einer Gaststätte am Sankt-Pankratius-Kirchplatz in Rinderode an. Der alkoholisierte Ascheberger hielt plötzlich sein Bierglas hoch und schüttete den Inhalt aus. Anschließend schlug er dem 23-Jährigen damit mehrmals gegen den Hinterkopf und verletzte ihn. ...

