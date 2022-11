Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Mit Bierglas auf den Hinterkopf geschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.11.2022 griff ein 45-Jähriger gegen 1.10 Uhr einen jungen Mann in einer Gaststätte am Sankt-Pankratius-Kirchplatz in Rinderode an. Der alkoholisierte Ascheberger hielt plötzlich sein Bierglas hoch und schüttete den Inhalt aus. Anschließend schlug er dem 23-Jährigen damit mehrmals gegen den Hinterkopf und verletzte ihn. Rettungskräfte brachten den Rinkeroder in ein Krankenhaus. Der Ascheberger erhielt einen Platzverweis für das Lokal und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell