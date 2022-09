POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2022.

Peine (ots) - Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft In der Nacht vom 09.09.22 auf den 10.09.22 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Peine. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, die Scheibe der Eingangstür einzuwerfen und die Tür aufzuhebeln. Dem Täter gelang es nicht, in das Gebäude zu gelangen. Es ...

