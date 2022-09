Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 11.09.22

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

In der Nacht vom 09.09.22 auf den 10.09.22 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Peine. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, die Scheibe der Eingangstür einzuwerfen und die Tür aufzuhebeln. Dem Täter gelang es nicht, in das Gebäude zu gelangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Fischwilderei

Im Bereich der Berkumer Bucht im Mittellandkanal kam es bereits am 04.09.22 zu einem Fall von Fischwilderei. In einem etwa 80m langen Netz hatten sich mehrere Fische verfangen und verletzt, diese wurden durch eine zuständige Person freigeschnitten. Es wurden Verfahren wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 10.09.22 um 20:25 Uhr wurde im Bereich der Woltorfer Straße ein 42jähriger mit einem e-Scooter angehalten und kontrolliert. Da der Mann keine Versicherung für den e-Scooter vorlegen konnte wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Alkoholeinfluß

Am 11.09.22 um 01:04 Uhr wurde in der Beethovenstraße in Peine ein 53jähriger Fahrer eines Toyota angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Einfluß berauschender Mittel Am 10.09.22 um 11:45 Uhr wurde in Klein Lafferde, Salzgitterstraße ein 59jähriger mit einem VW Polo angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfälle

Am 10.09.22 um 19:10 Uhr kam es in der Glatzer Straße in Lengede zu einem Unfall mit einem Elektrofahrrad. Der 57jährige Fahrradfahrer touchierte einen geparkten Pkw und kam zu Fal, wodurch er sich verletzte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Am 11.09.22 um 02:41 Uhr kam es in der August-Bebel-Straße in Essinghausen zu einem Unfall, bei dem ein 19jähriger vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr und hierbei stürzte und mit dem Kopf in die Heckscheibe eines geparkten Pkw stieß. Der Fahrradfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, an Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell