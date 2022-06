Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Heinrich-Hertz-Straße/ Illegal Kanister entsorgt

Coesfeld (ots)

Drei leere Kanister hat ein Unbekannter am Dienstag (14.06.22) in die Büsche an der Heinrich-Hertz-Straße geworfen. Darin befanden sich noch geringe Mengen Öl. Ein Zeuge beobachtete gegen 15.40 Uhr einen Mann, der aus einem Auto mit Recklinghäuser Kennzeichen ausstieg und die Kunststoff-Kanister in die Büsche warf. Er ist 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank und etwa 60 bis 65 Jahre alt. Die Kanister wurden im Anschluss fachgerecht entsorgt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell